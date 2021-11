Stiri pe aceeasi tema

- Seful fortelor militare talibane din Kabul, Hamdullah Mokhlis, se numara printre victimele atentatului comis marti de gruparea Stat Islamic impotriva spitalului militar din capitala afgana. El este cel mai inalt responsabil taliban ucis de cand islamistii au cucerit puterea in Afganistan la mijlocul…

- Comandantul Mokhlis era membru al retelei Haqqani, calificata drept terorista de Statele Unite, si al fortelor speciale talibane "Badri 313", scrie agerpres.ro . El este cel mai inalt responsabil taliban ucis de cand islamistii au cucerit puterea in Afganistan la mijlocul lunii august."Cand am primit…

- Filiala afgana a gruparii Stat Islamic (SI-K) a revendicat marti atacul impotriva spitalului militar national din Kabul, atac soldat cu cel putin 19 morti si 50 de raniti, relateaza AFP. Intr-un comunicat difuzat pe canalele Telegram ale organizatiei jihadiste, SI-K, grup rival si principal…

- Organizatia Stat Islamic a revendicat o serie de atacuri cu bomba care au avut loc in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a anuntat duminica agentia de presa Amaaq a gruparii, pe canalul sau de pe platforma Telegram, transmite Reuters, informeaza News.ro. ”Peste 35 de membri ai militiei…

- Atacurile comise de gruparea Statul Islamic in Afganistan ar trebui sa inceteze odata cu plecarea trupelor americane din tara, iar, daca acest lucru nu se va intampla, noul guvern se va ocupa de aceasta organizatie, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al talibanilor, relateaza luni AFP.…

- Pentagonul a anuntat sâmbata ca „doua tinte importante” ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si înca una ranita în atacul cu drona efectuat vineri de armata americana în Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, potrivit Agerpres. La rândul lor,…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John…

- Gruparea ISIS-K este considerata in momentul de fața una dintre cele mai mari pericole la nivel global. Aceasta a luat naștere in ianuarie 2015, fiind constituita din foști talibani pakistanezi și foști talibani afgani și este vazuta mult mai dura decat insurgenții care au preluat puterea in Kabul.…