Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam este in centrul unui scandal pornit intre doua clanuri interlope, clanul Corduneanu si clanul Tanase. O manea cantata de manelist ar fi aprins scanteia care sambata a dus la un atac cu cocktailuri Molotov pe strazile din Iași. Versurile „Sa dispara indienii, unde apar Cordunenii” din maneaua…

- Tunisianul este suspectat ca a vrut sa comita un atentat cu 'bomba biologica' in Germania a fost arestata la randul sau pentru un presupus rol in pregatirea atacului, a anuntat marti justitia germana, potrivit AFP. Aceasta femeie germana de 42 de ani, prezentata sub numele de Yasmin H., a…

- Atentat cu bomba biologica dejucat in Germania de autoritațile care au arestat o femeie, soția presupusului atacator, scriu agențiile internaționale citate de Agerpres. Femeia de 42 de ani, care este casatorita cu cetațeanul tunisian suspectat de planuirea unui atac biologic, a fost arestata pentru…

- O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in jurul orei locale 16.30 (ora 15.00, ora Romaniei), in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane. Explozia este, cel mai probabil, un atentat sinucigas, a comunicat Politia afgana. Deflagratia s-a produs in apropiere de sediul…

- Poliția federala americana a anunțat luni arestarea unui barbat, apropiat de rețeaua Al-Qaeda, suspectat ca planifica un atentat miercuri, sarbatoarea naționala a Statelor Unite, scrie AFP.

- Politia federala americana (FBI) a anuntat luni arestarea unui barbat, sustinator al retelei Al-Qaida, suspectat ca ar fi planificat un atentat in orasul Cleveland miercuri, cu ocazia Zilei Nationale a Statelor Unite, relateaza AFP. Demetrius Nathaniel Pitts, cunoscut si sub numele de Abdur Raheem Rafeeq,…

- Cinci lideri ai retelei teroriste Stat Islamic, inclusiv un apropiat al lui Abu Bakr al-Baghdadi, au fost capturati in Irak, intr-o operatiune a serviciilor americane si irakiene, afirma surse citate de cotidianul The New York Times, informatia fiind confirmata de presedintele SUA, Donald Trump,…