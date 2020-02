Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigatii criminale, din cadrul Politiei orasului Targu Lapus, au depistat un barbat care a vrut sa-si innoiasca garderoba, fara a achita contravaloarea articolelor vestimentare. In fapt, ieri, 11 februarie, politistii au observat un barbat care avea asupra sa mai multe…

- Un barbat a reusit sa pacaleasca aplicatia Google Maps astfel incat sa ofere informatii eronate si sa devieze traficul. Pentru asta nu a fost nevoie decat de un carut cu 99 de telefoane mobile.

- Un tanar de 32 de ani a fost reținut de polițiștii din Abrud, dupa ce, ”inarmat” cu o bara de fier, l-a amenințat cu moartea pe un barbat, intr-un magazin. Incidentul s-a petrecut duminica, 2 februarie. In jurul orei 14.30, polițiștii din Abrud au fost sesizați telefonic cu privire la faptul ca, in…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de o femeie de 43 de ani, din Blaj, cercetata pentru infracțiunea de furt. Se pare ca, la data de 20 ianuarie 2020, in timp ce se afla in incinta unei societați comerciale,…

- Politistii baimareni de investigatii criminale au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui baimarean care a fost prins in toiul noptii cu peste 600 pachete de tigari sustrase dintr-un magazin din municipiu. Acesta a fost arestat preventiv. Ieri noapte, in jurul orei 01.00, politistii din municipiul…

- Luni seara, in jurul orei 22.00 politistii din Recea care efectuau activitati de supraveghere a traficului rutier au oprit pentru verificari un autoturism condus pe DN1 C, pe raza localitatii Lapusel. La volan a fost identificat un barbat in varsta de 57 de ani. In urma controlului efectuat, in portbagajul…

- Autoritatile au izolat zona, iar dupa cateva ore genistii au stabilit ca in pachetul suspect se aflau cateva bucati de slanina. Politistii din Chisinau au fost alertati la ora 19.05 ca un barbat necunoscut a deschis usa unui magazin de telefonie mobila, a aruncat un pachet inauntru, apoi a fugit de…

- Acesta a fost surprins de catre paznici, care apoi au chemat Politia. „La data de 5 decembrie, politistii Sectiei 1 Iasi (Alexandru cel Bun, n.r.) au fost sesizati cu privire la faptul ca agentii de paza din incinta unei societati comerciale au surprins un barbat in timp ce ar fi incercat sa sustraga…