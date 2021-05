Atentat cu bombă în Afganistan: patru profesori universitari au fost uciși Cel putin patru persoane au fost ucise in Afganistan in explozia unei bombe artizanale care a lovit un microbuz ce transporta profesori ai unei universitati in provincia nordica Parwan, a comunicat sambata Ministerul de Interne, transmite dpa. Alte 11 persoane au fost ranite in explozie, care s-a produs in capitala provinciei, Charikar, a informat purtatorul de cuvant Tariq Arian, potrivit agerpres.ro. Microbuzul transporta profesori ai Universitatii Al-Biruni din provincia vecina Kapisa, a precizat el. Atentatul nu a fost revendicat. Institutiile de invatamant sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc sambata la o școala din capitala afgana Kabul, cel puțin 40 de persoane fiind ucise și alte cateva zeci ranite, multe dintre victime fiind studente. Un inalt oficial al Ministerului de Interne a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, ca majoritatea victimelor…

- Autoritatile din Afganistan au ridicat miercuri bilantul la 46 de morti in mai multe provincii din tara, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale, in timp ce alte 15 persoane sunt date disparute, relateaza EFE. "In urma ploilor puternice si inundatiilor din ultimele zile, numarul mortilor…

- Incendiul a izbucnit sambata noaptea in nordul capitalei, in cartierul Shakar-Dara, unde se afla autostrada care face legatura intre Kabul si provinciile din nordul tarii, a informat duminica, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tariq Arian."Incendiul s-a declansat…

- Incendiul a izbucnit sambata noaptea in nordul capitalei, in cartierul Shakar-Dara, unde se afla autostrada care face legatura intre Kabul si provinciile din nordul tarii, a informat duminica, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tariq Arian."Incendiul s-a declansat…

- Numarul copiilor inscriși in instituțiile de educație timpurie in anul 2020 a fost de 134,2 mii de persoane, inregistrind o scadere cu 10,4% comparativ cu anul precedent. Reducerea este evidenta atit in unitațile din mediul rural, cit și in cele din mediul urban. Totodata, numarul de copii inscriși…

- Guvernul de la Nicosia a precizat ca a informat deja Uniunea Europeana in legatura cu planurile sale.Ministerul de Interne a inceput sa instaleze gardul de sarma ghimpata in zona Astromeritis cu scopul de a opri migranții ilegali care vin din zona ocupata in zonele libere.Gardul incepe de la Astromeritis…

- Guvernul de la Nicosia a precizat ca a informat deja Uniunea Europeana in legatura cu planurile sale.Ministerul de Interne a inceput sa instaleze gardul de sarma ghimpata in zona Astromeritis cu scopul de a opri migranții ilegali care vin din zona ocupata in zonele libere.Gardul incepe de la Astromeritis…

- Germania a expulzat in 2020 mai putin de jumatate din numarul de persoane expulzate cu un an inainte, potrivit unor informatii dezvaluite de Ministerul de Interne german si consultate de dpa, transmite miercuri agentia de presa germana. Informatiile oferite parlamentarilor din partidul Die Linke (stanga…