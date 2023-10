Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul belgian al Justitiei, Vincent Van Quickenborne, si-a anuntat demisia din guvern vineri seara, la patru zile dupa atacul comis la Bruxelles de un tunisian radicalizat, care a ucis doi suedezi.

- Tunisianul care a omorat doi suedezi luni seara la Bruxelles ceruse azil in patru tari europene, incepand din 2011, a dezvaluit joi guvernul belgian, relateaza AFP. Individul, cunoscut autoritatilor belgiene ca Abdesalem Lassoued, a cerut azil „in Norvegia pe 23 iunie 2011, in Suedia pe 28 septembrie…

- Schimb de focuri de arma, luni seara, in centrul capitalei belgiene, Bruxelles. In urma unui ataci terorist, doua persoane și-au pierdut viața. Impușcaturile au avut loc in apropiere de Place Sainctelette, pe Boulevard d’Ypres. Atacul a fost revendicat de o persoana care s-a prezentat drept ”membru…

- Vincent Van Quickenborne a insistat ca nu a stiut ce au facut invitatii sai, dar si-a cerut scuze pentru scandalul care a urmat, numit "Pipigate" de presa locala.El a negat, de asemenea, ca imaginile il arata cum se amuza de incident, razand cu cineva si prefacandu-se ca urineaza si el. Ministrul a…

- Ministrul belgian al justitiei, Vincent Van Quickenborne, a sustinut joi in parlamentul de la Bruxelles ca nu a vazut cand trei invitati la aniversarea zilei sale de nastere au urinat pe o duba a politiei, in fata locuintei sale, transmite AFP."As dori sa cer scuze tuturor agentilor de politie din…

- Ministrul belgian al justitiei, Vincent Van Quickenborne, a sustinut joi in parlamentul de la Bruxelles ca nu a vazut cand trei invitati la aniversarea zilei sale de nastere au urinat pe o duba a politiei, in fata locuintei sale, transmite AFP.

- Cartea sfanta a Islamului a fost calcata in picioare de Edwin Wagensveld, seful filialei olandeze a miscarii de extrema dreapta Pegida, care apoi a rupt exemplarul din Coran. Acțiunea a avut loc vineri, in fața ambasadei Turciei de la Haga, unde a fost organizata și o contra-manifestație, relateaza…

- Ministrul neozeelandez al Justitiei, Kiritapu Allan, a demisionat luni dupa ce a fost inculpata intr-un accident rutier - cu privire la refuzul de a se supune, in urma unui test de alcoolemie cu un rezultat peste pragul autorizat, in urma caruia a fost plasata, pentru scurt timp, in arest -, apreciind…