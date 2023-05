Stiri pe aceeasi tema

- Surprize pentru cei mici (și pentru cei mari) la Dambovița Mall din Targoviște! Sambata, 8 aprilie, noi activitați interesante ii așteapta pe copiii pe care parinții sau bunicii ii aduc la mall. De la ora 11:00 – ateliere de creație: Micul Bijutier și Flori in Acuarela. Copiii vor invața sa confecționeze…

- Reprezentantii Teatrului de Papuși anunta ca sambata, 1 aprilie, nu va fi reprezentantie pentru cei mici, sala fiind ocupata de tinerii participanți la Festivalul de Teatru Contemporan pentru Tineret Acting. Cei mici sunt asteptati la urmatorul spectacol in 8 aprilie, la Alba ca Zapada. Programul celor…

- In perioada 5-12 mai, se va desfașura prima ediție a Festivalului de teatru „APROAPE”, un festival creat de Asociația Artspot Baia Mare, in parteneriat cu Teatrul Municipal Baia Mare. Festivalul APROAPE iși propune sa devina un nucleu cultural-educațional al comunitații baimarene și sa adune intr-un…

- Teatru antic in viziune postmoderna, spectacol cu și despre senzații, sentimente puternice și adevaruri aruncate in fața, de neprivit și de neratat totodata, vulgar și scarbos, ilustrand viața insași și modul in care pana și salbaticia umana are doza sa de sensibilitate. Un spectacol pe care nimeni…

- JOI, 23 februarie 2023, ora 19.00 va așteptam la Sala Ansamblul Mureșul la un spectacol extraordinar de teatru- dans. Spectacol a fost menit sa va implice in abordarea muzical-coregrafica a unei capodopere a literaturii romane: Miorița. Practic, balada pusa in scena in mod muzical – coregrafic, intr-un…

- Miercuri, 15 februarie, este Ziua Internationala a Lecturii. La Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare vor avea loc ateliere de lectura la care sunt invitați atat elevii școlilor și liceelor din județ, cat și adulții. Scopul acestor ateliere este de a stimula interesul pentru lectura, prin prezentarea…

- Schimbari in conducerea Electrica Maramureș. Fostul șef de la Electrica Maramureș, Mircea Guran, a fost retrogradat. Sefia instituției fiind preluata de domnul Nechita, fost director și apropiat al domnului Mircea Man. „Stimați colaboratori, incepand cu 01.02.2023 pana in 30.06.2023 voi activa ca șef…