Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Franceza din Suceava a sarbatorit vineri, 14 iulie, Ziua Naționala a Franței in cadrul Scolii de vara francofone „Decouvrir le francais des le plus jeune age" / „Sa descoperim limba franceza de la o varsta frageda", școala de vara destinata ...

- Muzeul Arta Lemnului Campulung Moldovenesc organizeaza și in aceasta vara ateliere de creație pentru copii. Unul dintre aceste ateliere se numește„Omul și Lemnul" și ii are ca formatori pe Laura Anca Ghiuru și Luminița Pirlea.„V-ați gandit vreodata in cate forme se ascunde lemnul ...

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca incepe programul Vara Verde in Parcul Natural Vacaresti, ce va cuprinde activitati, printre care se numara tururi ornitologice ghidate, teatru pentru copii, ateliere de creatie, ateliere de pictura pentru seniori. Programul Vara Verde in Parcul…

- Programul Vara Verde in Parcul Natural Vacaresti, cu tururi ornitologice ghidate, teatru pentru copii, ateliere de creatie si ateliere de pictura pentru seniori incepe din acest weekend si va fi organizat la fiecare sfarsit de saptamana, in lunile iulie si august. ”Incepe programul Vara Verde in Parcul…

- Programul Vara Verde in Parcul Natural Vacaresti, cu tururi ornitologice ghidate, teatru pentru copii, ateliere de creatie si ateliere de pictura pentru seniori incepe din acest weekend si va fi organizat la fiecare sfarsit de saptamana, in lunile iulie si august.”Incepe programul Vara Verde in Parcul…

- Sindicalistii din Educatie organizeaza un nou protest in Bucuresti, urmand a picheta sediul Guvernului. Ca si data trecuta, sindicalistii vor marsalui pe strazile Capitalei, Brigada Rutiera a Capitalei anuntand restrictii de trafic pentru derularea manifestarii, informeaza News.ro.Cele trei mari…

- Ultimul weekend din luna mai aduce la „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana” o noua serie de plimbari pietonale pe Calea Victoriei, animate cu spectacole de teatru pentru copii, statui vivante, ateliere interactive si un silent disco marca SAGA F

- Polițiștii din București au efectuat percheziții in Ilfov și Calarași, la doua persoane care furau din biserici. Potrivit anchetatorilor, un tanar de 25 de ani a intrat in Capela Sfanta Elisabeta Cotroceni, acolo de unde a furat moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur. La locuința acestuia au fost gasite…