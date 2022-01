Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura „George Apostu” Bacau organizeaza sambata, 15 ianuarie 2022, ora 11.00, la Muzeul de Arta Contemporana „George Apostu”, evenimentul cultural „Nu spera și nu ai teama”- 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, in parteneriat cu Colegiul Național de Arta „George Apostu” Bacau.…

- Lucrurile sunt in plina mișcare iar elevii ar putea avea in curand la școala o așa numita „saptamana verde”, in care sa discute despre mediu și schimbarile climatice,iar din 2023 ar urma sa fie introdusa și o noua materie: educația pentru mediu. Pe langa saptamana „Scoala altfel”, elevii ar putea avea…

- La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a avut loc un eveniment in cadrul proiectului „Multitraces” – Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (Formare multidisciplinara in economia circulara și valorificarea inteligenta a…

- Pe platforma Microsoft Teams a avut loc conferința de inchidere a proiectului „Infrastructura moderna și digitalizata pentru pregatirea practica a studenților UBc”, la care au participat un numar de 132 invitați (studenți, cadre didactice și reprezentanți mass-media). La inceputul intalnirii au fost…

- Desfașurata online, conferința finala a proiectului FDI „Studiaza la UBc! Oportunitați de invațare și formare pentru elevii din mediile defavorizate” (STUDIA-UBc) implementat, in perioada mai-decembrie 2021, de catre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, s-a desfașurat miercuri, 15 decembrie.…

- In statele lumii civilizate, voluntariatul reprezinta un tip de activitate practicat la scara larga de categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta intr-un anumit domeniu, de a cunoaște oameni. In Romania, voluntariatul beneficiaza de o minima atenție și…

- Educația ecologica presupune promovarea unei atitudini responsabile fața de mediul inconjurator, conștientizarea de catre tanara generație a pericolelor unei degradari rapide a naturii. Dragostea pentru mediul inconjurator reprezinta un aspect esențial al comportamentului uman. Proiectul „Prietenii…

- In fiecare sambata, copiii din municipiul Bacau care vor sa invețe limba engleza dupa normele celei mai prestigioase universitați britanice au șansa cursurilor acreditate Cambridge de la Școala ”Alecu Russo”. Trebuie menționat ca este singurul loc unde elevii pot urma cursurile fața in fața cu profesorii,…