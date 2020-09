Atacurile asupra scolilor par sa devina o tactica de razboi, in special in regiunea Sahel din Africa, macinata de conflicte, a atras atentia joi o reprezentanta a Natiunilor Unite, potrivit DPA. Virginia Gamba, reprezentanta speciala a ONU pentru copii si conflicte armate, a salutat progresele inregistrate in ultimul deceniu pentru a imbunatati protectia scolilor, insa a evidentiat ca numarul de incalcari ale regulilor nu a scazut de-a lungul anilor. "Dimpotriva, pare sa se dezvolte o noua tactica de razboi, in special in Sahel, unde scolile sunt luate ca tinta tocmai pentru ca sunt scoli, si…