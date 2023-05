Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a continuat sa scada, in aprilie, in Rusia, in pofida puzderiei de sanctiuni internationale impuse Moscovei, potrivit unor date publicate vineri de catre Agentia nationala rusa de statistica Rosstat, relateaza AFP, potrivit news.ro.In aprilie, cresterea preturilor a scazut la 2,31% in decurs…

- Armata ucraineana a anunțat ca a analizat aparatele kamikaze doborate in regiunea Odesa și a constatat ca Rusia a primit un nou lot de drone de la Iran. Atacurile cu drone au scazut in frecvența in ultima vreme, probabil din cauza epuizarii stocurilor forțelor ruse, insa acum pare ca acestea s-au reaprovizionat.…

- Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente,…

- Anuntand amplasarea de arme nucleare in Belarus, aliatul ei in raport cu Ucraina, Rusia reproduce un model folosit de americani in Europa, dar lasa sa planeze multe indoieli asupra intentiilor sale reale. Ca de mai multe ori de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in februarie 2022, Vladimir Putin…

- Rusia a atacat din nou peste noapte Ucraina. Au fost 21 de raiduri aeriene si 9 lovituri cu rachete potrivit comandamentului ucrainean. Obuzele au lovit tinte civile din mai multe orase, fara sa faca victime.

- Rușii au lansat cinci atacuri cu rachete și 35 de lovituri aeriene in ultimele 24 de ore, au anunțat ucrainenii. Armata ucraineana susține ca atacurile s-au intețit la primele ore ale dimineții. Infrastructura civila din regiunile Sumi și Donețk a fost lovita, au precizat militarii, potrivit Sky News.…

- Luptele grele continua in Bakhmut și in localitațile din jurul sau. Deteșamentele de asalt Wagner susțin ca inainteaza incet spre centrul localitații, in timp ce ucrainenii susțin ca au format un sistem defensiv inexpungnabil care toaca metodic forțele ruse. In sprijinul mercenarilor Wagner au fost…

- Atacurile cibernetice ruse au crescut cu 300% in tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in raport cu 2020 si cu 250% in Ucraina, potrivit unui raport al companiei Google ce confirma importanta tot mai mare a acestei arme in conflictele viitorului, informeaza joi AFP.…