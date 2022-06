Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Șefa statului, Maia Sandu, a raspuns atacurilor ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, la adresa Chișinaului . Aceasta a declarat ca țara sa achita sume mari și la timp pentru consumul de gaze naturale din Federația Rusa și nu vede nicio legatura intre livrarile de gaze și intenția Republicii…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina", relateaza deschide,md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina... Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat intr-un interviu la un post rusesc ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura…

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Intr-un interviu acordat canalului de televiziune Al-Arabiya, Serghei Lavrov a fost intrebat daca moldovenii ar trebui sa fie ingrijorați de ceva in legatura cu „operațiunea speciala a Rusiei” din Ucraina. „Ar trebui sa fie ingrijorați de viitorul lor, pentru ca sunt tarați in NATO și nu cred ca asta…

- Dupa Ucraina, Republica Moldova ar putea fi urmatoarea ținta. Un avertisment de ultima ora a venit mai devreme, din Rusia. Serghei Lavrov, ministrul afacerilor externe al Federației Ruse, a declarat ca “moldovenii ar trebui sa fie ingrijorați de viitorul lor, ei sunt tarați in NATO”, relateaza rețeaua…

- Bloggerul Dragoș Galbur a venit cu o reacție pe rețelele de socializare dupa ce, vicepremierul Ucrainei, Irina Vereșciuk, a oferit un interviu pentru JurnalTV. Oficialul a acuzat Republica Moldova ca incearca sa fie loiala concomitent și Kievului, și Moscovei, in contextul razboiului din Ucraina. Totodata,…