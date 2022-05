Atacuri ale rușilor soldate cu morți Daca 9 mai – zi considerata de analiști importanta pentru Rusia și pentru Vladimir Putin, a venit și a trecut fara declarații sau evenimente majore, bombardamentele din diferite zone ale Ucrainei au ramas și continua. Azi noapte și azi dimineața au fost bombardate localitațile Novhorod-Siverskii din regiunea Cernigov, și Velikaia Kostromka și Zelenodolsk din regiunea Dnipro. Din pacate, pe langa distrugerile de cladiri, de școli, de blocuri ale administrațiilor locale, de infrastructura, s-au inregistrat și morți. Pentru ca atacurile au fost violente, pentru ca nu au ținut cont ca oamenii dorm… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Este posibil ca Rusia sa fi inceput deja al Treilea Razboi Mondial, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru NBC News. Rezultatul invaziei Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu a fost inca decis, dar este posibil ca decizia sa fi deschis calea…

- Vladimir Putin se confrunta cu acuzații de geneocid, un prim termen in dosarul internațional deschis pe adresa sa fiind la inceputul saptamanii viitoare. Curtea Internaționala de Justiție va organiza audieri publice in cazul privind acuzațiile de genocid, conform Convenției privind prevenirea și pedepsirea…

- Cantareata americana Madonna si-a exprimat sustinerea pentru Ucraina, care face fata invaziei ruse, intr-un videoclip in care aminteste de al Doilea Razboi Mondial. Madonna a publicat un videoclip pe Instagram format din fotografii-soc ale bombardamentelor din Ucraina in ultimele zile, alternand fotografii…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 11 Ucraina a confirmat astazi ca va trimite o delegatie…

- Alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial, a declarat, sambata, presedintele american. “Exista doua optiuni: Incepe al Treilea Razboi Mondial, adica fizic sa intri in razboi cu Rusia, sau te asiguri ca tara care actioneaza impotriva dreptului…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri militarilor ucraineni „sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodmir Zelenski si anturajul sau, pe care i-a calificat drept „neonazisti si drogati”, potrivit The Guardian.Adresandu-se armatei ucrainene intr-o declarație televizata…

- Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, a doua zi dupa inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Cucerirea Capitalei ucrainene se anunța ținta lui Vladimir Putin pentru acesta zi. “Au reluat atacurile asupra Kievului cu rachete de croaziera si balistice. Am auzit…