Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Gerald Darmanin a catalogat atacul cu maceta in care au fost ranite doua persoane langa fosta redacție Charlie Hebdo ca fiind un ”evident un act de terorism islamic”, scrie site-ul hotnews.ro, care citeaza AFP. ”Aceasta este strada unde a fost Charlie Hebdo, este modus operandi…

- Atacul cu cuțit în care au fost ranite doua persoane în fața fostului sediu Charlie Hebdo constituie ”evident un act de terorism islamic”, a declarat ministrul de Interne, Gerald Darmanin, la France 2, relateaza AFP. De asemenea, potrivit unei surse judiciare, alți cinci barbați…

- Compania Premieres Lignes, la care sunt angajati cei doi jurnalisti raniti in atacul cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris, a ajutat la producerea unui film documentar despre atacul din ianuarie 2015 asupra redactiei acestui saptamanal satiric,…

- Compania Premieres Lignes, la care sunt angajati cei doi jurnalisti raniti in atacul cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris, a ajutat la producerea unui film documentar despre atacul din ianuarie 2015 asupra redactiei acestui saptamanal satiric.…

- Doua persoane au fost ranite in atacul cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cele doua persoane sunt jurnalisti…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat vineri, pe Twitter, "deplina solidaritate cu poporul francez" dupa atacul cu arma alba de la Paris, din apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, care s-a soldat cu cel putin doi raniti, relateaza AFP. "Toate gandurile…

- Cel putin patru persoane au fost ranite intr-un atac cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al publicatiei satirice Charlie Hebdo, tinta unui atac terorist in 2015, a anuntat premierul francez Jean Castex, citat de AFP si DPA. El a adaugat ca a convocat o reuniune de urgenta a executivului.…

- Amenda pentru nerespectarea regulilor de purtare a mastii este de 135 de euro in Franta. Majoritatea oraselor mari din Hexagon au instituit obligativitatea purtarii mastii in locurile aglomerate, fie ca vorbim despre Marsilia, Toulouse, Nisa sau Lille. Premierul francez Jean Castex, a declarat ca…