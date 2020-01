Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Daniel Chițoiu va fi externat, joi, din Spitalul Floreasca, el urmand sa dea explicații in fața oamenilor legii cu privire la accidentul pe care l-ar fi provocat in județul Argeș, iar doi soți au murit in urma impactului, scrie Mediafax.Vezi si: SURSE Agitație mare in PSD:…

- In primul trimestru al anului viitor, județul Suceava va fi promovat la șapte targuri de turism, dintre care șase vor avea loc in strainatate. Astfel, județul va fi reprezentat la Targurile Internaționale de Turism de la Viena, Madrid, Milano, Tel Aviv, Berlin și Paris și la Targul de Turism al Romaniei,…

- Acest ordin, despre care a scris initial The New York Times care citeaza un oficial de la Casa Alba, ii va permite lui Trump sa faca pasi in combaterea atitudinii anti-Israel si a miscarilor care au loc in campusuri in acest sens prin obligarea institutiilor de invatamant sa le trateze ca discriminatorii…

- Martorii au povestit ca la un moment dat au aparut chiar teancuri legate cu banda elastica. Oamenii spun ca au vrut sa se arunce in apa, pentru a le aduna, dar i-a speriat temperatura prea scazuta. Cei care au reușit totuși sa puna mana pe cateva bancnote au avut o surpriza neplacuta: banii erau…

- Maramureșul, mai aproape de romanii din Italia, prin manifestarile culturale ”Dor de Romania – Maramureșul și Diaspora”, care vor avea loc la Milano, in datele de 16 și 17 noiembrie 2019 Județul Maramureș, promotor permanent al Romaniei peste hotare, s-a implicat de-a lungul anilor in sprijinirea…

- Romanii in Italia trag un semnal de alarma cu privire la votul din primul tur de la alegerile prezidențiale. Ei susțin prin vocea lui Romulus Popescu, președintele Asociației Romanilor din Italia, ca scrutinule este organizat foarte prost și ca haosul va fi la el acasa in ziua votului:”Mai…

- Alexandru Bourceanu (34 de ani) va semna cu SCM Buzau, din Liga 2, in zilele urmatoare. Mijlocașul se antreneaza deja cu gruparea antrenata de Ilie Stan (52 de ani) și a debutat intr-un meci amical, cu Ramnicu Sarat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD e un partid puternic’…

- Olandezul Edo Maas, unul dintre tinerii rutieri formati in cadrul echipei Sunweb, risca sa nu mai poata merge niciodata dupa ce si-a fracturat coloana vertebrala in urma unei coliziuni cu un automobil, in timpul cursei Piccolo Lombardia, care a avut loc la inceputul acestei luni, a anuntat team-ul german,…