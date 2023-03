Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse de ocupație au turnat grau ucrainean pe un drum care duce spre ieșirea din orașul-port Mariupol, a anunțat un oficial ucrainean al orașului, potrivit Sky News . Russians scattered twenty tons of Ukrainian wheat at the exit from Mariupol at Novoazovsk directions.Cars are driving over it…

- Compania rusa Transneft sustine ca a descoperit dispozitive explozive in apropierea conductei petroliere Drujba, in regiunea Briansk de la granita cu Ucraina: Posibil sa fi fost aruncate de o drona Compania rusa Transneft sustine ca a descoperit dispozitive explozive in apropierea conductei Drujba…

- Cel putin o persoana a fost ranita luni in regiunea Belgorod, in sudul Rusiei, dupa ce fortele ruse au doborat trei rachete, a declarat guvernatorul regiunii de la granita cu Ucraina, potrivit Reuters. Resturile de rachete cazute la sol au lovit, de asemenea, cateva linii de electricitate din apropierea…

- Forțele armate ucrainene au tras mai multe focuri de arma spre regiunea Kursk, a declarat guvernatorul regiunii, Roman Starovoit, pe canalul sau de Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Guvernatorul instalat de Rusia in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, a anuntat luni ca apararea antiaeriana rusa a doborat o drona deasupra orasului-port Sevastopol, in ceea ce el a sugerat ca a fost cea mai recenta tentativa de atac ucrainean asupra portului unde se afla baza Flotei…

- Un atac cu drona ucrainean a avariat o instalatie electrica din sud-vestul regiunii rusesti Breansk, la granita cu Ucraina, intrerupand curentul electric timp de cateva ore, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. „Un atac cu drone ucrainene a avut loc in aceasta dimineata asupra districtului…

- Un atac cu drona ucrainean a avariat o instalatie electrica din sud-vestul regiunii rusesti Briansk, la granita cu Ucraina, intrerupand curentul electric timp de cateva ore, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. "Un atac cu drone ucrainene a avut loc in aceasta dimineata asupra districtului…

- Guvernul ucrainean a acuzat vineri autoritatile proruse din orasul ocupat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, ca demoleaza ruinele teatrului dramatic din oras, bombardat in luna martie cu sute de civili refugiati inauntru, transmite EFE și Agerpres. ”Teatrul Dramatic din Mariupol nu mai exista. Fortele…