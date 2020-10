Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP. Profesorul le aratase recent elevilor sai caricaturi cu…

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- Un profesor francez care le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed a fost decapitat vineri in apropiere de Paris, iar atacatorul sau a fost impuscat mortal de politie, relateaza AFP. Potrivit unei surse din politie, victima era un profesor de istorie in Conflans Sainte-Honorine, in regiunea…

- Un profesor a fost decapitat, vineri, la Conflans-Sainte-Honorine, in apropiere de Paris, iar atacatorul a fost ucis de politie.Potrivit presei franceze, in acest caz s-a sesizat parchetul antiterorist, care a deschis o ancheta pentru "asasinat legat de un act terorist". Surse din politie…

- Un profesor a fost gasit decapitat vineri seara, in apropiere de un colegiu din Conflans Sainte-Honorine, o suburbie a Parisului. La scurt timp dupa aceea, in aceeasi zona, un barbat cu atitudine agresiva, care avea un cutit in mana, a fost impuscat mortal de fortele de ordine. Actul a fost revendit…

- O echipa de politisti a reusit sa il identifice pe agresor, acesta a fost gasit pe strada cu un cutit in mana. Barbatul a refuzat sa predea arma alba, motiv pentru care oamenii legii l-au impuscat mortal. Conform Le Figaro, langa agresor a fost descoperit cadavrul unui barbat decapitat. Cazul…

- Un profesor a fost gasit decapitat in apropiere de un colegiu dintr-o suburbie a Parisului, iar la scurt timp dupa aceea un barbat care avea un cuțit in mana și avea o atitudine agresiva a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Incidentul ar fi de natura terorista.

- Ancheta vizand faptele petrecute in jurul orei locale 17.00 (18.00, ora Romaniei), in apropierea unei scoli, a fost deschisa pentru 'asasinat in legatura cu o actiune terorista' si 'asociere infractionala terorista criminala', a indicat Parchetul national antiterorist (Pnat) pentru AFP. Citeste…