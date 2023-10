Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa si doua ranite de un individ inarmat cu un cutit, vineri dimineata, la Liceul Gambetta din Arras, in nordul Franței. Presupusul autor, care ar fi strigat „Allah Akbar” in acel moment, a fost arestat, potrivit postului de televiziune TF1. „O operatiune a politiei a avut loc la…

- Un adolescent a injunghiat patru adulți cu un cuțit la o școala din districtul Neklinovski, regiunea Rostov, in timp ce incerca sa intre in instituție. Guvernatorul regiunii, Vasili Golubev, a scris despre acest lucru pe canalul sau Telegram, conform TASS . „La ora 07:50, la o școala din satul Krasni…

- Adolescentul, in varsta de 15 ani, a incercat in dimineața zilei de luni, 11 septembrie, sa intre cu un cuțit intr-o școala din districtul Neklinovsky din regiunea Rostov, aflata in sud-vestul Rusiei, relateaza agențiile de presa de stat TASS și Interfax. In incident au fost raniți patru adulți, iar…