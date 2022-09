Stiri pe aceeasi tema

- Un atacator sinucigas si-a detonat explozibilul in apropierea intrarii in Ambasada Rusiei la Kabul, a anuntat luni politia afgana, care a adaugat ca atacatorul a fost impuscat mortal de garzi inarmate in momentul in care se apropia de poarta.

Un atac sinucigas a avut loc in apropierea portii Ambasadei Rusiei de la Kabul, a anuntat politia afgana, transmite luni Reuters.

Autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata in Romania a unui reprezentant al Ambasadei Rusiei la București. Ambasada Rusiei la Bucureși susține ca gestul este „neprietenos".

- Oficiali ucraineni au denuntat sambata mesajul transmis de Ambasada Rusiei in Marea Britanie care facea apel ca luptatorii din batalionul Azov sa aiba parte de executii „umilitoare”, relateaza The Guardian si France-Presse.

Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit vineri, dupa ce a fost impuscat in timp ce sustinea un discurs la un eveniment electoral din orasul Nara, relateaza BBC. S'au auzit doua focuri de arma inainte ca fostul premier, 67 de ani, sa se prabuseasca. Medicii au incercat in zadar sa-l salveze pe fostul…

Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC citat de Romania TV. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l a atins in spate, facandu l sa cada la pamant.Atacatorul sau a fost arestat imediat, transmite BBC.

Fostul premier japonez Shinzo Abe s-a prabusit dupa ce a fost impuscat la un eveniment electoral din orasul Nara, relateaza BBC.

- Un reprezentant al Guvernului din Republica Dominicana a murit in condiții infioratoare. Ministrul Mediului și Resurselor Naturale din Republica Dominicana a decedat dupa ce a fost impușcat, luni, chiar in biroul sau. Orlando Jorge Mera avea 55 de ani. La momentul atacului, Mera se afla intr-o intalnire…