- Doisprezece soldați americani au fost uciși și alți cincisprezece au fost raniți în atentatele sinucigașe comise joi în apropierea aeroportului din Kabul, a indicat un un înalt responsabil american, precizând ca evacuarile din Afganistan au continuat totuși, relateaza AFP."Doi…

- Pentagonul a confirmat ca explozia produsa joi in apropierea aeroportului din capitala afgana Kabul s-a soldat cu un numar de victime, necunoscut deocamdata, transmit Reuters si AFP. ''Putem confirma ca explozia din apropierea portii Abbey a aeroportului din Kabul a cauzat un numar…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters, conform…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a respins solicitarile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra orasului afgan Kunduz, capitala regiunii omonime unde timp de zece ani au fost desfasurate trupe din Germania, transmite…

- Aproape 2.400 de civili afgani au fost ucisi sau raniti in mai si iunie in timp ce luptele intre insurgentii talibani si fortele de securitate afgane au escaladat, un numar record pentru aceste doua luni de cand au inceput sa fie efectuate inregistrarile in 2009, au anuntat luni Natiunilor Unite,…