- Desi atacurile n-au fost revendicate imediat, analistii considera ca fac parte dintr-o campanie a militiilor sustinute de iranieni, ce vizeaza trupele americane sau zonele in care se afla in Irak si Siria, potrivit Reuters, citat de News.ro.Militiile irakiene aliniate cu Iranul au promis sa riposteze…

- Atacul, care a avut loc in jurul orei 19:30 GMT, nu a provocat victime si nici daune materiale, iar pompierii au controlat un inceput de incendiu, se arata in comunicat.Aeroportul din Erbil, unde se afla o baza militara a coalitiei internationale de combatere a gruparii jihadiste Stat Islamic, a fost…

- Un atac cu rachete a vizat, luni, o baza militara din vestul Irakului in care sunt stationati militari americani si din cadrul coalitiei internationale, afirma surse citate de agentia Reuters. Trei rachete au cazut in incinta Bazei aeriene Ain al-Asad, situata in vestul Irakului, scrie Mediafax.ro.…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni numirea lui David Barnea în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe (Mossad) într-o ceremonie în care a avertizat Republica Islamica Iran, inamicul de facto al Statul ebraic, potrivit AFP.În cariera…

- Administratia Joseph Biden a aprobat exporturi de armament in valoare de 735 de milioane de dolari in Israel, in pofida criticilor formulate in contextul bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza. Conform unor surse citate de cotidianul The Washington Post si de agentia…

- Iranul reitereaza un indemn la un schimb de detinuti cu Statele Unite, in contextul in care cei doi vechi inamici continua negocieri cu marile puteri in vederea unei reveniri in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Statele Unite…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Un raport al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OAIC) acuza regimul sirian al lui Bashar al-Asssad ca ar fi utilizat arme chimice intr-un atac aviatic din 2018 asupra unui oraș deținut de rebeli, scrie Reuters . O echipa de anchetatori ai OIAC „a ajuns la concluzia ca unitați ale Forțelor…