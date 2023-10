Stiri pe aceeasi tema

- S-au auzit impușcaturi in centrul capitalei Belgiei, pe Boulevard d’Ypres. Potrivit autoritaților, contactate de presa belgiana, sunt doi morți. Tanarul care a impușcat mortal doi oameni ar fi folosit o pușca automata și ar fi strigat „Allahu akbar” inainte de crima. Sunt mai multe persoane ranite.…

- Presa belgiana scrie luni seara ca un barbat a deschis focul cu o pușca automata Kalașnikov in zona centrala a Bruxelles-ului, citand surse din poliția belgiana, conform lalibre.be și sudinfo.be.Doua persoane au murit și mai multe sunt ranite, din primele informații. Atacul a avut loc in jurul orei…

- Potrivit mai multor martori citați de Sudinfo, faptuitorul ar fi strigat „Allah akbar” și ar fi tras cu o arma tip Kalașnikov de pe un scuter. Cele doua victime ar fi purtat tricouri in culorile suedeze.Serviciile de urgența sunt la fața locului și au determinat un perimetru de securitate. Atacatorul…

- Doua persoane au fost ucise și alta a fost ranita de un barbat care a deschis luni seara focul in centrul Bruxelles-ului. Suspectul, deocamdata neindetificat, mergea pe un scurter, iar in momentul in care a tras cu arma a strigat „Allah akbar” (Dumnezeu e mare), potrivit site-ului belgian 7 sur7.Mai…

- Potrivit mai multor martori citați de Sudinfo, faptuitorul ar fi strigat „Allah akbar” și ar fi tras cu o arma tip Kalașnikov de pe un scuter. Cele doua victime ar fi purtat tricouri in culorile suedeze. Serviciile de urgența sunt la fața locului și au determinat un perimetru de securitate. Atacatorul…

- Un profesor a fost ucis și doua persoane au fost grav ranite intr-un atac cu cuțitul la o școala din Franța, informeaza BBC. Atacatorul a strigat „Allahu Akbar” in timpul atacului. Ministrul de Interne Gerald Darmanin a anunțat ca atacul a avut loc la liceul Gambetta din orașul Arras, din nordul orașului.…

- Un profesor a fost ucis și alte doua persoane au fost grav ranite intr-un atac cu cuțitul la o școala din Franța, informeaza BBC. Atacatorul a strigat „Allahu Akbar” in timpul atacului. Ministrul de Interne din Hexagon, Gerald Darmanin, a anunțat ca atacul a avut loc la liceul Gambetta din orașul Arras.…

- Un barbat inarmat cu un cuțit a intrat intr-un liceu din nordul Franței si injunghiat un mortal un profesor in circumstanțe nedeterminate. Alte cateva persoane au fost ranite, relateaza Le Figaro. Autorul a fost prins de politie, scrie observatornews.ro .