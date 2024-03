Stiri pe aceeasi tema

- Leonid Volkov, un opozant rus aflat in exil si apropiat de Aleksei Navalnii, a fost spitalizat dupa ce a fost victima unui atac marti, in fata locuintei sale din Vilnius, a declarat politia locala pentru AFP, potrivit agerpres.ro. Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a condamnat un…

- Lidera in exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a afirmat vineri, 8 martie, ca nu a mai primit niciun fel vești de la soțul ei incarcerat de un an, descriind aceasta absența a comunicarii ca fiind o forma de tortura, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Ea a cerut secretarului general…

- Kremlinul a respins marti acuzatiile „grosiere si nefondate" ale vaduvei lui Aleksei Navalnii, Iulia, care a afirmat recent ca presedintele Vladimir Putin a dat ordin ca sotul ei, principalul opozant al regimului rus, sa fie ucis in inchisoare.

- Ambasadoarea Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, s-a recules duminica in fata unui memorial improvizat la Moscova pentru disidentul Aleksei Navalnii, in timp ce autoritatile ruse au reprimat cetatenii care s-au manifestat in acelasi fel. „Astazi, la piatra lui Solovetki, plangem moartea lui Aleksei…

- Sute de oameni, multi dintre ei emigranti rusi, s-au adunat vineri seara in intreaga Europa si in SUA, adesea in fata ambasadelor ruse, pentru a aduce un omagiu adversarului numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a carui moarte in inchisoare a fost anuntata in aceeasi zi de Moscova, informeaza…

- Moartea lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al regimului dictatorial de la Kremlin, este cel mai bun contraargument pentru cei care insista sa existe negocieri cu Rusia, iar eliminarea lui Navalnii, anunțata vineri, il avantajeaza pe Vladimir Putin, explica istoricul Cosmin Popa, specialist in…

- Aleksei Navalnii, cel mai important adversar politic al lui Vladimir Putin dupa raposatul Boris Nemțov (1959-2015), a fost declarat mort vineri, la varsta de 47 de ani, la nici doua luni dupa ce a fost transferat in colonia penitenciara IK-3 din Harp, cunoscuta ca „Lupul polar”.

- Cel mai cunoscut disident rus, Aleksei Navalnii, a murit in inchisoarea din Siberia, potrivit autoritaților ruse. In varsta de 47 de ani, Navalnii era cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin si fusese condamnat la 31 ani de inchisoare. O condamnare pe care el și apropiații sai au calificat-o…