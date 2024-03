Stiri pe aceeasi tema

- Leonid Volkov, un opozant rus aflat in exil si apropiat de Aleksei Navalnii, a fost spitalizat dupa ce a fost victima unui atac marti, in fata locuintei sale din Vilnius, a declarat politia locala pentru AFP, potrivit agerpres.ro. Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a condamnat un…

- Seful diplomatiei ucrainene a atentionat, vineri, Occidentul ca doar livrari regulate de material militar ar permite evitarea unei extinderi a razboiului in afara Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Strategia ce consta in a furniza ajutor Ucrainei cu picatura nu mai functioneaza",…

- Lidera in exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a afirmat vineri, 8 martie, ca nu a mai primit niciun fel vești de la soțul ei incarcerat de un an, descriind aceasta absența a comunicarii ca fiind o forma de tortura, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Ea a cerut secretarului general…

- Președintele american Joe Biden l-a numit miercuri, 21 februarie, pe președintele rus Vladimir Putin „un S.O.B. nebun” in cadrul unei strangeri de fonduri la San Francisco, a relatat CNN. SOB este o insulta, o prescurtare de la „Son of a bitch”.„Avem un S.O.B. nebun, tipul ala, Putin, alții. Și trebuie…

- Sefa diplomatiei romane a participat, pana duminica, la Conferinta de Securitate de la Munchen, context in care a fost anuntata de moartea disidentului rus Aleksei Navalnii.Ea va participa, luni, la Consiliul Afaceri Externe, unde acest subiect va fi abordat."Lucram la un mesaj comun ca urmare a mortii…

- Moartea lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al regimului dictatorial de la Kremlin, este cel mai bun contraargument pentru cei care insista sa existe negocieri cu Rusia, iar eliminarea lui Navalnii, anunțata vineri, il avantajeaza pe Vladimir Putin, explica istoricul Cosmin Popa, specialist in…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat joi, 18 ianuarie 2024, in calitate de vorbitor principal, la panelul cu tema "Rusia: ce urmeaza Russia: What next " din cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.Potrivit MAE, la dezbatere au luat parte Valdis Dombrovskis,…