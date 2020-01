Stiri pe aceeasi tema

- Trei rachete au cazut, in noaptea de luni spre marti, in Zona Verde din Bagdad, in apropiere de Ambasada Statelor Unite, fara sa faca victime, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene pentru AFP.

- Trei rachete Katiusa au cazut luni seara in Zona Verde din Bagdad, in apropiere de ambasada americana, fara a provoca victime, au declarat surse din serviciile de securitate pentru France Presse.Vezi și: Lovitura ANULUI 2020! Frații 'Dedeman' se pregatesc sa ZGUDUIE piațaDe la sfarsitul…

- Trei rachete Katiusa au cazut luni seara in Zona Verde din Bagdad, in apropiere de ambasada americana, fara a provoca victime, au declarat surse din serviciile de securitate pentru France Presse. De la sfarsitul lui octombrie, zeci de rachete i-au vizat pe soldatii si pe diplomatii americani in Irak,…

- Doua rachete au fost lansate miercuri seara catre Zona Verde din Bagdad, un perimetru ultrasecurizat unde se afla sediile mai multor instituții guvernamentale irakiene și ale unor ambasade, a informat Armata irakiana, citata de Reuters preluat de mediafaxVezi și: Mugur Isarescu face praf Guvernul…

- Statele Unite acuza Rusia si China de faptul ca se opun adoptarii unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care subliniaza inviolabilitatea sediilor diplomatice si consulare, in urma atacului vizand Ambasada Statelor Unite la Bagdad la 31 decembrie, relateaza Reuters.

- Prețul petrolului continua sa creasca, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Barilul depașește pragul de 70 de dolari Pretul barilului de petrol Brent a depasit luni pragul de 70 de dolari, ca urmare a escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, dupa asasinarea, vineri, la Bagdad, a comandantului…

- Un atac cu rachete asupra ambasadei americane de la Bagdad a fost lansat duminica seara, fiind raportate victime in randul civililor din zona vizata.Cel putin cinci rachete au lovit duminica in Zona Verde din Bagdad, capitala Irakului, foarte aproape de ambasada Statelor Unite.

- La o zi dupa izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Irak, generalul iranian Qassim Soleimani a mers la Bagdad in toiul noptii si a luat un elicopter spre Zona Verde, unde a surprins un grup de oficiali importanti din domeniul securitatii prin convocarea unei reuniuni, in locul prim-ministrului.