Atac cu cuțitul în Germania: Trei morți și șase răniți VIDEO Trei persoane au fost ucise, iar alte șase ranite vineri într-un atac cu cuțitul în orașul Würzburg, Germania, a relatat ziarul Bild, potrivit caruia poliția l-a oprit pe presupusul atacator dupa ce l-a împușcat în picior, scrie Reuters.



Poliția a spus ca mai multe persoane au fost ucise sau ranite, iar atacatorul a fost îmaușcat, dar nu a dat detalii. Situația este sub control, a spus poliția. Înca nu au fost date detalii privind un posibil motiv al atacului.



&"Atacul a fost doborât dupa ce poliția a folosit o arma de foc&", a spus…

Sursa articol: hotnews.ro

