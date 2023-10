Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi si pana la sfarsitul anului 2026, Ministerul german de Interne va aloca aproximativ 3,72 milioane de euro pentru o aplicatie mobila care ofera sprijin individual si concret femeilor afectate de violenta de gen si care ruleaza in mod invizibil pe smartphone-uri, transmite EFE, potrivit…

- Un proiect legislativ potrivit caruia cetatenii vor putea accesa servicii consulare online, fara a fi nevoiti sa se prezinte la sediul misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, a fost depus la Parlament de parlamentarii USR de Diaspora, Radu Mihail si Iulian Lorincz, alaturi de membri ai Comisiei…

- Guvernul cubanez a anuntat luni destructurarea unei retele de trafic de persoane cu baza in Rusia care recruta cubanezi - atat pe insula, cat si in aceasta tara eurasiatica - pentru a lupta ca mercenari in razboiul din Ucraina, transmite EFE.Un comunicat al Ministerului de Externe al insulei informeaza…

- Ieri, premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca urmeaza trei cicluri de alegeri in care cetatenii aflati in strainatate isi vor exercita dreptul la vot, mentionand ca Guvernul va asigura organizarea eficienta a acestor alegeri, potrivit Agerpres. “2024 este un an electoral special. Urmeaza trei cicluri…

- Eforturile Kremlinului de a paraliza livrarile de produse alimentare ale Ucrainei au succes, o treime din exporturile de cereale ale tarii fiind suprimate de cand au fost blocate efectiv porturile sale de la Marea Neagra, luna trecuta, transmite Bloomberg.

- Ungaria reacționeaza virulent la adresa SUA dupa ce i-a fost limitata participarea la programul Visa Waiver. Ministerul de Interne de la Budapesta acuza administrația Biden de razbunare, dupa ce a refuzat sa furnizeze oficialilor americani datele personale ale etnicilor maghiari cu

- Guvernul norvegian a fost vizat de un atac cibernetic. Mai multe ministere au fost afectate, potrivit Reuters. 12 ministere guvernamentale norvegiene au fost afectate de un atac cibernetic. Anunțul a fost facut luni, prin intermediul unui comunicat de presa, de Ministerul norvegian al Administrației…

- Secretarul american pentru Securitate Interna, Alejandro Mayorkas, a declarat ca Romania a progresat in ceea ce privește demersurile pentru accesul in Programul Visa Waiver, a anunțat Ambasada Romaniei in SUA miercuri, 19 iulie.„Marți, 18 iulie, ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Andrei Muraru,…