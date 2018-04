Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a promis, luni, ca in 48 de ore va decide cum sa raspunda la presupusul atac chimic din orașul sirian Douma . Toate opțiunile sunt pe masa, a avertizat liderul de la Casa Alba. Insa, indiferent ce scenariu va alege Trump, va exista un recul. Și niciunul dintre raspunsurile…

- "Nu a fost niciun atac cu arme chimice", a declarat oficialul rus in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU. "Prin intermediul canalelor relevante, am transmis deja SUA ca (folosirea) fortei armate pe baza unui pretext fals impotriva Siriei - unde, la cererea guvernului legitim…

- Armata Rusiei, care il sustine pe presedintele sirian Bashar al-Assad, a declarat ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au bombardat baza aeriana siriana T-4, conform agentiei de stiri Interfax. Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca avioanele de razboi israeliene au condus atacurile…

- Cel putin 70 de persoane au murit, duminica, in urma unui presupus atac cu arme chimice in orasul sirian Douma, ultima reduta a rebelilor din regiunea Ghuta de Est, relateaza BBC News si Reuters.

- Rusia si un grupul de rebeli sirieni Jaich al-Islam au ajuns la un acord final duminica pentru a evacua orasul Douma, ultimul bastion rebel in Ghouta orientala, a anuntat duminica Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Conform acestui acord, luptatorii din Jaish al-Islam, factiunea rebela…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…