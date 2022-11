Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agenției ruse Tass, barbatul ar fi reușit sa ucida trei persoane inainte de a se sinucide.„Un barbat neidentificat a deschis focul in apropierea centrului comercial Slavianski din Krimsk. Procurorul din Crimeea s-a deplasat la locul tragediei, a fost organizata o inspecție, se stabilesc motivele…

- Trei tineri din Pitesti au blocat o strada cu masinile lor, Mercedes si BMW, si au ras de soferii care erau blocati in trafic. Totul pentru a se lauda pe Facebook si TikTok. Polițiștii din Pitești anunța ca s-au sesizat din oficiu, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu mai multe persoane, cu…

- In Eisk, regiunea Krasnodar, un avion s-a prabușit peste cladiri rezidențiale, potrivit rapoartelor preliminare. O parte a cladirii este cuprinsa de flacari. Imagini video de la fața locului au fost postate pe rețelele de socializare de catre locuitorii din zona. Fii la curent cu cele mai…

- Mobilizarile din Rusia au ajuns la etapa in care niciun barbat nu mai e in siguranța pe strada. Oricine se se intalnește cu ofițerii responsabili cu inrolarea in armata e in pericol sa se trezeasca pe frontul din Ucraina in cateva zile, relateaza „The Washington Post”.

- Oficiali din Polonia, Norvegia si Danemarca au participat marti la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite polonezilor sa-si diminueze dependenta fata de gazul natural rusesc, transmite AFP. ”Epoca dominatiei ruse in domeniul gazului ia sfarsit, epoca marcata de santaj, amenintari si…

- O școala din Rusia a fost ținta unui atac armat, unde se aflau 1.000 de persoane, iar 9 dintre acestea au fost ucise. Atacatorul este un bprbat, care a intrat cu doua pistoale in incinta școlii din localitatea Ijevsk.

- Impușcaturile au fost trase in timpul unei lecții, cand un barbat neidentificat imbracat in negru a dat buzna in clasa și a deschis focul asupra copiilor. Acum se știe ca cinci copii au fost raniți și un agent de securitate a murit in urma impușcaturilor de la o școala din Ijevsk. Elevii de la școala…

- Peste 1300 de ruși care au ieșit sa protesteze fața de ordinul de mobilizare parțiala au fost reținuți in mai multe orașe din Rusia. Aproximativ 1.000 de oameni sunt din Moscova și Sankt Petersburg. Mulți dintre ei au fost batuți inainte sa fie bagați in dubele poliției și duși spre destinații necunoscute,…