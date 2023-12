Stiri pe aceeasi tema

- Un german a fost ucis si doua persoane au fost ranite sambata seara la Paris, intr-un atac cu cutitul si ciocanul, in apropiere de Turnul Eiffel, unde presupusul autor, un francez cunoscut pentru islamism radical si tulburari psihice, a fost arestat, potrivit unor surse din politie si judiciare, noteaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca lupta impotriva organizației palestiniene Hamas „trebuie sa fie nemiloasa, dar nu lipsita de reguli”, dupa o intalnire pe care a avut-o la Ierusalim cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. De asemenea, Macron a propus ca alianța internaționala formata…

- Publicația Jerusalem Post a facut publica o filmare din data de 7 octombrie, cand membrii organizației Hamas au atacat civilii din Israel. Filmarea ii arata pe teroriști in momentul in care blocheaza drumurile langa Re’im, locul unde a avut loc masacrul asupra participanților la concertul in aer liber.…

- Explozia care a ucis sute de civil intr-un spital din Gaza noaptea trecuta a dus și la anularea unei intalniri cruciale intre președintele american Joe Biden și liderii din Palestina, Iordania și Egipt. Tragedia care a avut loc atunci o explozie a cauzat moartea a sute de oameni intr-un spital din Gaza…

- Din București și pana in pensiunile agroturistice din varf de munte, romanii se confrunta tot mai mult cu o problema careia cu greu i se gasește o rezolvare. Oamenii sunt tot mai disperați și cauta soluții, insa miracolele intarzie. Invazia ploșnițelor de pat, insecte care se hranesc cu sange și infesteaza…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…