- Cel puțin noua persoane au fost impușcate, dintre care mai multe mortal, intr-un atac armat care a avut loc duminica seara intr-o reședința din orașul Fresno, in statul american California, a anunțat poliția, potrivit AFP și Reuters, care citeaza și un bilanț din media

- Cel puțin patru persoane au murit și alte șase au fost ranite in orașul Fresno din statul american California in urma unui atac armat, informeaza CNN.Citește și: Chile, zguduita de o criza sociala fara precedent - Liderul chilian condamna violențele comise de poliție: 'A fost un recurs excesiv…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite astazi in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP. ‘Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde un autocar…

- Un atac armat deosebit de violent comis in urma cu puțin timp a dus la decesul a patru persoane și ranirea a inca trei. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții (mai exact, la ora locala 07.06) pe Utica Avenue din cartierul new-yorkez Brooklyn, a informat CNN. Deocamdata nu se cunoaște identitatea…

- Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite dupa ce, duminica, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit deasupra unui cartier din orasul Popayan situat in sud-estul Columbiei, conform informatiilor furnizate de pompieri, transmite AFP. "Noua persoane se aflau la bordul avionului,…

- Trei persoane, intre care și o fetița in varsta de trei ani, și-au pierdut viețile in urma unui accident cumplit ce a avut loc pe DN2, in zona localitații Mihailești, Buzau. Alte trei persoane au fost ranite grav, potrivit IPJ Buzau.

- In urma cu 8 zile, puțin dupa ora 3.00 dimineața, avea loc cel mai sangeros atac intr-un spital de psihiatrie din Romania. Pacientul Nicolae Lungu a lovit 13 oameni cu stativul pentru perfuzii. Pacienți și ei. Nu au avut nicio șansa. Apoi a fugit pe holuri. „Am spart niște papuși, dupa ce am vazut sange,…