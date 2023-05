Stiri pe aceeasi tema

- Situația umanitara și politica din Ucraina a fost subiectul discuției de ieri dintre suveranul pontif și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, invitat la Vatican, informeaza Rador.Cei doi lideri au convenit asupra necesitații de a continua eforturile pentru a sprijini populația civila, iar Papa…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise si cel putin alte sapte au fost ranite sambata, in urma unui atac armat comis in afara mall-ului aglomerat Allen Premium Outlets, aflat la 40 de kilometri de Dallas, iar suspectul este mort, conform informatiilor furnizate de politie, informeaza duminica Reuters,…

- Papa Francisc a confirmat vineri ca intentioneaza sa efectueze in septembrie o vizita in Mongolia, o tara cu mai putin de 1.500 de catolici dar care are o importanta strategica pentru Biserica Catolica deoarece se invecineaza cu China, relateaza Reuters.

- Atac armat la o banca din Louisville, SUA. Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite. Atacul armat a avut loc luni, 10 aprilie, langa stadionul Slugger Field, in centrul orașului american Louisville, Kentucky, și s-a soldat cu mai multe victime, potrivit autoritaților americane.…

- O explozie la Marsilia (sudul Franței) a dus la prabușirea unei cladiri in centrul orașului, cel puțin cinci persoane fiind ranite. Explozia s-a produs in noaptea de sambata spre duminica pe strada Tivoli. Ca urmare a exploziei, un bloc de locuințe, cu patru etaje, s-a prabușit. Se presupune ca explozia…

- Cel putin 6 persoane au murit si 30 au fost ranite in urma unei avalanse produse marti in statul indian Sikkim din nord-estul tarii, au anuntat oficiali locali, relateza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți 25 raniți intr-un atac armat ce a avut loc joi seara la o biserica din Hamburg, in nordul Germaniei. O inregistrare suprinde un individ care pare ca se afla in afara cladirii in care au fost gasite victimele, și care trage prin fereastra, in interior. Martorul…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc joi seara la un centru al Martorilor lui Iehova din orasul Hamburg, in nordul Germaniei, relateaza Reuters si BBC.