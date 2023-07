Atac armat, în Gorj. Un bărbat împușcat în propria casă Un barbat de 49 de ani a fost impuscat in picioare si abdomen, cu un pistol, de catre un altul care a intrat in curtea locuintei sale din localitatea gorjeana Turcinesti. „La data de 14 iulie, ora 23,15, Politia Orasului Bumbesti-Jiu a fost sesizata de un barbat, de 49 de ani, despre faptul ca un barbat, de 52 de ani, din comuna Danesti, a intrat in curtea locuintei sale din localitatea Turcinesti si l-a impuscat in picioare si abdomen, cu un pistol”, informeaza IPJ Gorj. Barbatul de 49 de ani a fost transportat la spital in stare grava, in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

