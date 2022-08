Atac armat în aeroportul australian Canberra. Autorul a fost arestat Terminalul aeroportului din Canberra a fost evacuat duminica, 14 august, dupa ce un barbat a deschis focul. Poliția l-a imobilizat pe atacator, iar din primele informații nu sunt raniți, a informat AFP, preluata de news.ro.Imaginile care circula pe retelele de socializare arata doi politiști care imobilizeaza un barbat la sol in interiorul terminalului, in timp ce alarmele se aud pe fundal.WATCH: One shooter had been arrested by the police after Australia's Canberra airport was evacuated on Sunday when a gunman opened fire. #Canberra pic.twitter.com/lT9Kqim13E— BNN Newsroom (@BNNBreaking) August… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

