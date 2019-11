Atac armat. Cel puţin zece morţi într-un asalt asupra unei unităţi militare în Brukina Faso "Mai multe zeci de indivizi inarmati au comis un atac asupra detasamentului jandarmeriei cantonat la Oursi in jurul orei 03.00 (locala si GMT)", a declarat pentru AFP o sursa din domeniul securitatii. "Dupa mai multe schimburi de focuri, atacatorii au reusit sa patrunda in unitate. Din nefericire am pierdut cinci jandarmi", a precizat aceeasi sursa. Potrivit unei alte surse din domeniul securitatii, cel putin cinci civili, salariati ai unei societati private, au fost si ei ucisi. "La fata locului au fost trimise intariri dar atacatorii deja se retrasesera, dupa ce au provocat si numeroase… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

