Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul inundatiilor din provincia Hebei, in nordul Chinei, s-a agravat la cel putin 29 de morti, a anuntat vineri media de stat, dupa precipitatiile record care s-au abatut asupra regiunii in ultimele saptamani, informeaza AFP.

- Bilantul inundatiilor din provincia Hebei, in nordul Chinei, s-a agravat la cel putin 29 de morti, a anuntat vineri media de stat, dupa precipitatiile record care s-au abatut asupra regiunii in ultimele saptamani, informeaza AFP, potrivit Agerpres. ''Din 10 august, 29 de persoane si-au pierdut viata…

- Cel putin 36 de persoane au murit in comitatul Maui, in statul american Hawaii, afectat puternic de incendii care au distrus aproape in intregime statiunea balneara Lahaina, anunta autoritatile locale intr-un comunicat, in care precizeaza ca lupta impotriva focului, alimentat de rafale puternice de…

- Cel putin noua cadavre au fost gasite miercuri, in urma unui incendiu important intr-un adapost privat pentru persoane cu handicap, in Alsacia, apartinand Institutului Terapeutic Educativ si Pedagogic (ITEP), in comuna La Forge, in apropiere de Wintzenheim, un centru in care se aflau adulti cu deficiente…

- „Cea mai grava catastrofa naturala”, așa este descrisa furtuna care a lovit intr-o țara din Europa de catre premier!Bilantul unor inundatii istorice in Slovenia, in urma unor ploi torentiale incepand de joi, a ajuns la sase morti, iar operatiuni de curatare continuau cu ajutorul unor state membre…

- Bilantul victimelor in urma atacului rusesc de marți din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, au anunțat autoritatile locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite. Printre raniți se afla și trei personalitați columbiene, printre care…

- Cel puțin 15 persoane au murit in urma unui accident pe autostrada. Victimele sunt dintr-un autobuz ce transporta batrani din Canada. Accidentul de pe autostrada din Canada s-a soldat cu cel putin 15 persoane decedate si alte zece ranite. Impactul s-a produs in cursul zilei de joi, in centrul Canadei.…

- Bilantul catastrofei feroviare in care au fost implicate mai multe trenuri in estul Indiei a urcat la cel putin 207 de morti si 850 de raniti, in timp ce multi calatori ar fi inca prinsi sub gramezi de fier, au declarat oficialii indieni sambata dimineata, informeaza AFP.