Atac al delfinilor: un bărbat a suferit muşcături pe corp şi mai multe coaste rupte Un barbat, in varsta de 60 de ani, a sfarsit cu mai multe coaste rupte și mușcaturi la maini, dupa ce un delfin l-a atacat la cațiva metri de plaja Suishohama din orașul Mihama, prefectura Fukui, duminica dimineața. Un alt barbat, in varsta de 40 de ani, a suferit mușcaturi la nivelul brațelor intr-un incident […] The post Atac al delfinilor: un barbat a suferit muscaturi pe corp si mai multe coaste rupte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

