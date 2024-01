Stiri pe aceeasi tema

- ASUS a adus la CES 2024 un nou produs, AirVision M1 AR, prima sa pereche de ochelari de realitate augmentata. Acești ochelari AR vin cu un ecran Micro OLED FHD (1920 x 1080) cu o luminozitate de 1100 de niți, 58 de pixeli pe grad și o gama de culori DCI-P3 de 95%. AirVision M1 ofera un camp de vizualizare…

- Acer a prezentat la CES 2024 noile laptopuri Swift Go AI cu procesoare Intel Core Ultra, actualizari la Acer Swift X 14 cu cele mai recente GPU-uri NVIDIA GeForce RTX 40 și noi platforme accelerate de inteligența artificiala pentru creare de conținut, studiu și gaming.

- De asemenea, au fost anunțate actualizari la Acer Swift X 14 cu cele mai recente GPU-uri NVIDIA GeForce RTX 40 și noi platforme accelerate de inteligența artificiala pentru creare de conținut, studiu și gaming. Rezumat: Trei noi laptopuri Acer Swift actualizate vor fi disponibile cu noile procesoare…

- Kremlinul anunta marti ca Rusia va ”ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana (UE) profitabilului comert cu diamante rusesti, pe care Bruxelles il considera o sursa de finantare a ofensivei ruse in Ucraina, relateaza AFP.Tari din Occident au adoptat un numar important de sanctiuni…

- Noul laptop Acer Swift Go 14 permite experiențe și capabilitați accelerate de AI, completate de Intel AI Boost și Copilot in Windows 11 Acer a anunțat astazi noile modele Swift Go 14 (SFG14-72) pregatite pentru AI, echipate cu procesoare Intel® Core™ Ultra [i] cu GPU Intel Arc și Intel AI Boost, noua…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF ) a emis recent un anunț oficial privind creșterea tarifelor RCA in 2024, dezvaluind un tabel detaliat al noilor prețuri. Veștile proaste circula in piața RCA, iar un nou faliment este posibil sa se produca in anul viitor. Conform informațiilor obținute,…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca s-a ajuns la o ințelege cu sindicatele și patronatele, pentru noile salarii din construcții și agricultura. Astfel, salariul mimin in construcții va fi 4.582 de lei, iar in agricultura de 3.436 lei.”Am convenit astazi, impreuna cu patronatele și sindicatele, in…

- Fondul Monetar International a inrautatit miercuri previziunile privind cresterea economiei Chinei in 2023 si 2024, spunand ca redresarea "pierde avant" si citand slabiciunea cu care se confrunta sectorul imobiliar al tarii, transmite Reuters.