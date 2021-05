Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica intalneste maine pe teren propriu, in etapa a VII-a a play-off-ului Ligii 2, liderul U Craiova 1948. Moralul alb-violetilor s-a schimbat dupa succesul de vinerea trecuta, lucru care e de asteptat sa se vada si in partida care urmeaza, una deosebit de importanta pentru obiectivul echipei.…

- ASU Politehnica se simte bine vineri acasa, dupa 2-1 cu Dunarea Calarasi, alb-violetii au trecut azi cu acelasi scor de FCU Craiova, liderul la zi al play-off-ului Ligii 2. Sperantele timisorenilor la un loc de baraj raman astfel aprinse desi deocamdata elevii lui Dan Alexa sunt pe locul 5. Timisorenii…

- ASU Politehnica a ramas cu sanse matematice la ocuparea unei pozitii de baraj dupa un tur de play-off al Ligii 2 complet rarat. Alb-violetii incep vineri returul cu un meci acasa in fata Dunarii Calarasi, grupare care s-a confruntat cu o „revolta” la mijloc de saptamana. Pe langa ultimele rezultate…

- ASU Politehnica a suferit azi primul esec din faza play-off-ului Ligii 2. A fost 0-1 cu U Craiova 1948, dupa un joc cu putine ocazii. Gazdele au ratat un penalty in repriza a doua, dar au si marcat dupa o eroare mare, prin belgianul William Baeten. Alb-violetii au avut totusi sansa de a smulge un […]…

- ASU Politehnica a inceput play-off-ul Ligii 2 cu un rezultat pozitiv. A fost 0-0 in fief-ul Dunarii Calarasi, la capatul unui joc dominat de gazde, dar in care alb-violetii au avut mai multe oportunitati importante de a inscrie, in special prin Petre Ivanovici. Echipa lui Cristian Pustai a incheiat…

- ASU Politehnica si Ripensia Timisoara si-au aflat programul din partea a doua a sezonului Ligii 2. Daca pentru alb-violeti vor urma lupte crancene de play-off (un start abrupt cu doua deplasari), ros-galbenii se vor duela pentru evitarea emotiilor pe final de sezon, in play out. ASU Poli merge la Calarasi…

- Alb-violetii nu au avut un joc bun si nici inspiratie in ultima runda a sezonului regular, dar si-a indeplinit principalul obiectiv. ASU Politehnica va juca in play-off-ul de promovare pentru Liga I, desi a pierdut, scor 0-2, cu Concordia Chiajna. Elevii lui Dan Alexa au ajuns sa depinda in cele din…