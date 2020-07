Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a continuat sedintele de pregatire pe plan local. Antrenamentele au loc atat la Baza 2 Politehnica, cat si la Baza 1 (Stiinta), in cele doua zile ale saptamanii in care sunt programate cate doua sesiuni. Doi jucatori au fost afectati de mici probleme medicale in ultima vreme, e vorba de…

- ASU Politehnica e in grafic din aproape toate punctele de vedere. Alb-violetii au efectuat si prima etapa de testare pentru depistarea noului coronavirus, toti cei 34 de membri verificati, jucatori si staff, au iesit negativ, prin urmare echipa de pe „Stiinta” poate evolua in meciuri amicale, cu conditia…

- SCM Politehnica a inceput in aceasta saptamana sa se reacomodeze cu spatiul de joc din „Olimpia” dupa o pauza indelungata. Din pacate pentru elevii lui Vlad Caba jocurile de pregatire preconizate nu vor putea fi disputate, cel putin deocamdata, din cauza restrictiilor in vigoare. De asemenea, nu e exclusa…

- Politehnica a sunat adunarea, desi mult asteptatele masuri de relaxare dupa 1 iulie au aparut „cu pipeta”. In aceste conditii „Baietii in ghete”, in numar de 25 la prima sedinta, au fost impartiti in trei grupe separate de pregatire sub comanda lui Tavi Benga. Printre tinerii clubului au aparut si nume…

- „Baietii in ghete” au avut ieri ultima sedinta de pregatire din aceasta luna. Jucatorii Politehnicii au primit o „mini-vacanta” de zece zile inainte de reluarea pregatirilor. Clubul alb-violet vrea sa inceapa antrenamentele normale pentru editia 2020-21 a Ligii 2 pe 1 iulie, dar totul depinde si de…

- Cuomo a anuntat in conferinta de presa zilnica decesul unui baiat de 5 ani in orasul New York joi. Guvernatorul a spus ca oficialii responsabili de sanatatea publica investigheaza 73 de cazuri similare raportate in New York, unde copii au prezentat simptome similare cu cele ale bolii Kawasaki sau sindromului…

- O persoana infectata cu noul coronavirus din cinci nu prezinta vreun simptom al bolii COVID-19, conform concluziilor unui studiu realizat intr-unul dintre principalele focare ale pandemiei din Germania si dat publicitatii luni, transmite digi24.ro.