Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a anuntat saptamana aceasta mai multe plecari, dar a si bifat o sosire. De fapt este vorba despre o revenirea, cea a centrului Sabin Ignat, de la Dobrogea Sud. Sabin Iulian Ignat (33 de ani) a evoluat la Timisoara in deceniul trecut timp de trei ani alaturi de fratele sau, Marius. Nemteanul…

- Ripensia a disputat in aceasta seara la Buzias primul joc amical din aceasta perioada. Ros-galbenii s-au impus cu 7-1 in fata nou promovatei in „C” Pobeda Star Bisnov. Cu aceasta ocazie antrenorul Cosmin Petruescu a folosit mai multi jucatori noi. Emmanuel Ernest (20 ani), care a bifat un singur meci…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut biletele pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa doua victorii consecutive la inceputul acestei saptamani in sala „Dinamo”, gazda turneului. Dupa ce ieri SCM Politehnica a trecut fara probleme de divizionara secunda din Pitesti, astazi, jucatorii pregatiti…

- SCM Politehnica a fost invinsa azi de Dinamo in runda a 29-a a Ligii Zimbrilor. A fost 28-22 pentru bucuresteni chiar in sala acestora, locatia in care alb-violetii disputa ultimul turneu de campionat al editiei curente. Daca in urma cu doua zile alb-violetii au invins tot in sala „Dinamo” pe Fagaras…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- SCM Politehnica a inceput cu dreptul seria de jocuri consecutive pe care le va disputa la Cluj-Napoca. Handbalistii alb-violeti au trecut fara probleme de cealalta banateana din elita, CSM Resita, scor 32-21. Jocul din Sala Babes Bolyai nu a inceput rau pentru resiteni, care au condus in primele minute.…

- De la inceputul pandemiei, clubul timisorean s-a implicat in diverse campanii de combatere a virusului. Astazi, ASU Politehnica a reactionat cu o propunere inedita dupa ce in ultima vreme medicii au fost denigrati in spatiul public. Clubul alb-violet ii invita gratis in tribune pe cei care lucreaza…