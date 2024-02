Descopera o comunitate in plina ascensiune la RPC OPPORTUNITY – cartierul Freidorf! Beneficiezi de toate facilitațile pentru un trai comod și convenabil: ???? Acces la mijloace de transport in comun pentru o mobilitate sporita. ???? Școala și gradinița in apropiere, asigurand educație de calitate pentru cei mici. ???? Magazin Lidl la doi pași pentru cumparaturi […] Articolul „RPC OPPORTUNITY – locuințe pentru un stil de viața complet! a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .