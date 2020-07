Astra Vagoane – CRRC câștigă în fața lui Firea Asocierea romano-chineza a primit din partea Primariei București maximul de punctaj la ultima evaluare a ofertelor dupa decizia favorabila a Curții de Apel București, scrie clubferoviar.ro „Astra Vagoane – CRRC a primit 100 de puncte, respectiv maximul posibil, potrivit informațiilor deținute de catre Club Feroviar. Evaluarea ofertelor, tehnica și financiara, a primit și avizul conform necondiționat din partea Agenției Naționale de Achiziții Publice. In data de 24 iunie Curtea de Apel București a dat dreptate asocierii menționate aflata in disputa cu firma turca Durmazlar Makine. Mai precis Curtea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

