- Astra și Hermannstadt se intalnesc in aceasta seara, de la ora 20:30, in ultima partida a etapei din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Vezi AICI programul și rezultatele etapei Vezi AICI clasamentul Ligii 1 live…

- Chindia Târgoviste a învins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbata seara, pe teren propriu, la Ploiesti, într-un meci din etapa a 11-a a Ligii I de fotbal, scrie Agerpres.Unicul gol a fost marcat de jucatorul moldovean Vadim Rata (83).Chindia a avut o…

- Astra și Dinamo se intalnesc intr-un meci din etapa a 10-a din Liga 1, de la ora 20:30. Partida e in liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 20:30 » Astra - Dinamo Click AICI pentru LIVE + statistici! Echipele probabile Astra: 33. Kitanov l 20.…

- Astra Giurgiu a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), echipa CFR Cluj, în etapa a VIII-a a Ligii I. Clujenii au avut trei eliminati, antrenorul Dan Petrescu, fundasul Camora si portarul Vâtca.Au marcat: Radunovici '38 si 64, ambele din penalti, V.…

- ​Formatia Universitatea Craiova a învins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a VII-a a Ligii I, scrie News.ro. Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 68.În minutul 36, Mihai Radut (Astra) a ratat un…

- Astra Giurgiu și Viitorul se infrunta azi, de la ora 21:00, in ultimul duel al etapei a 6-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » Astra Giurgiu - Viitorul Vezi AICI live+statisticiVezi AICI programul etapei…

- ​Echipa Gaz Metan Medias a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Astra Giurgiu, în etapa a V-a a Ligii I, potrivit News.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Bus, în minutul 56.Au evoluat echipele:Gaz Metan Medias: Plesca - Pleasca, Larie,…

