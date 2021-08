Stiri pe aceeasi tema

- NASA lanseaza o misiune pentru a studia asteroidul Psyche 16 in valoare de peste 10.000 de miliarde de dolari. Asteroidul se afla la aproximativ 370 de milioane de kilometri de Pamant si are aproximativ 226 de kilometri in diametru, dimensiunea statului Massachusetts din SUA, noteaza mediafax.…

- Asteroidul Psyche, care se afla la aproximativ 370 de milioane de kilometri de Pamant, are o valoare estimata la 10.000 de miliarde de dolari, mai mult decat intreaga economie globala. Asteroidul este unul dintre cele mai mari obiecte din centura principala de asteroizi a sistemului solar care orbiteaza…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, va porni marti intr-o calatorie supersonica la marginea spatiului, care va fi transmisa in direct online. UPDATE. Jeff Bezos a aterizat cu bine. Știre inițiala El va zbura la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta construit de compania…

- Elon Musk, care a implinit recent 50 de ani, al doilea cel mai bogat om din lume, și-avandut, recent, proprietațile imobiliare și locuiește cu chirie intr-o casa modulara, in incinta companiei sale de explorare spațiala SpaceX. Casa a fost transportata acolo cu un camion, potrivit Yahoo News . Locuința…

- Panasonic și-a vandut participația la producatorul de mașini electrice Tesla pentru aproximativ 3,61 miliarde de dolari in anul financiar incheiat in martie. Vanzarea vine in timp ce conglomeratul japonez incearca sa-și reduca dependența de Tesla și sa stranga bani pentru investiții. Panasonic a cumparat…

- China iși propune sa trimita prima sa misiune cu echipaj pe Marte in 2033,urmata de zboruri regulate, in baza unui plan pe termen lung de construire a unei baze permanent locuita și extragerea de resurse, anunța Reuters, citat de Mediafax. Planul ambițios, care va intensifica competiția cu Statele Unite…

- Gigantul auto german Volkswagen Group AG și filiala sa Audi dețin producatorul italian de mașini sport Lamborghini din 1998. Fondata de legendarul Ferruccio Lamborghini in 1963, dar producatorul de supermașini și-a schimbat proprietarii de mai multe ori. A fost apoi controlat de Chrysler, apoi de indonezienii…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca „mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator”. Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț. „Tesla a suspendat achiziționarea de…