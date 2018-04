Stiri pe aceeasi tema

- De cand te-am provocat sa joci CSAUD la Virgin Radio Romania am crezut ca am incercat tot ce se putea ca sa te ajutam sa ghicești zgomotul care a innebunit țara. Totuși, Mihai și Ștefan, baieții de la SoundWaves Tattoo, ne-au surprins in dimineața asta cu o nebunie. Ei au transformat zgomotul de la…

- Actorul Alin Stanciu este performerul spectacolului „Va plac bananele, tovarași?” in regia lui Andi Gherghe, spectacol ce va avea loc joi, 12 aprilie, de la ora 19:00, la Studio Act (str. Crinului nr. 2). Montat pentru prima data in limba romana, spectacolul are la baza textul lui…

- In luna martie, NIVEA MEN a lansat primul calendar al barboșilor, care a devenit o surpriza perfecta și pentru femei. Calendarul a fost creat in urma unei campanii de PR și digital care a debutat in 2017, odata cu lansarea primului ulei de barba de la NIVEA MEN, care le-a oferit barbaților o formula…

- Nu uita sa verifici lista cu raspunsuri greșite primite pana acum la CSAUD, pe care o poți gasi simplu in pagina CSAUD de pe virginradio.ro.Dar mai importante decat raspunsurile greșite primite pana acum, care poate nici nu ți-ar fi trecut oricum prin minte, sunt indiciile care te ghideaza pentru a…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (LSAC) organizeaza in perioada 26 februarie – 4 martie 2018 cea de-a treisprezecea ediție a evenimentului M.O.F.T. (Muzee. Opera. Film. Teatru). Acesta se desfașoara in cadrul Studențiadei, cel mai mare festival pentru studenți, organizat…

- Concursul a inceput pe 16 martie 2003 și s-a terminat pe 6 iulie 2003, durand 113 zile. A fost prezentat de Andreea Raicu și Virgil Ianțu. Caștigator a fost Sorin Fisteag "Soso". Cu toate acestea, cand spui "Big Brother", spui automat Ernest. "Cand au facut acest casting pentru Big Brother…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…