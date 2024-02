Oare Dan Bitman știe că Simion l-a pus pe listă la Primăria Sectorului 1? Presedintele AUR, George Simion, a fost intrebat, in timpul unei emisiuni de la un post TV, daca Dan Bittman , solistul trupei Holograf, va fi candidatul AUR pentru Primaria Sectorului 1. ”Este una dintre optiunile pe care le-am pus intr-un sondaj de opinie. O sa pun candidati din toate zonele. Daca ei merg pe aceasta varianta de comasare, nu ma dau in laturi de la nimic, nu vad de ce as face-o, trebuie sa maximizez scorul national, asa ca invit toti candidati de oriunde sa vina la mine”, a raspuns președintele AUR. Pe de alta parte, pana acum Dan Bitman nu și-a manifestat public nicio intenție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat sambata, 24 februarie, la Prima News, ca artistul Dan Bittman, solistul trupei Holograf, va fi masurat in sondajele de opinie pentru o candidatura la Primaria Sectorului 1, alegeri care vor avea loc in luna iunie.„Este una dintre optiunile pe care le-am pus…

- Tulcea este singurul judet din Romania pe raza caruia lucratorii Ministerului Apararii Nationale MApN au descoperit anul trecut fragmente de drone folosite de Rusia in atacarea porturilor ucrainene de la Dunare si singurul in care militarii au construit doua adaposturi pentru protejarea populatiei.…

- „Va veni campania, acum iar o sa inceapa cu vandutul Ardealului, cu ruptul teritoriului. Oameni buni, nu mai rupe nimeni niciun teritoriu, nu mai vinde nimeni niciun Ardeal. Nu are curaj nimeni sa se puna cu Romania in acest moment. Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri NATO”, a afirmat Ciolacu,…

- "Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati sa aveti discursul lor, pentru ca este un discurs fals, poate prinde la un vecin sau doi. Incercati sa aveti discursul dumneavoastra. Dormim linistiti in casa pentru ca suntem membri NATO. Daca nu eram, nu dormeam linistiti in casa. Suntem solidari cu Ucraina.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Romania ramane in continuare solidara cu Ucraina. De asemenea, ca va asigura tranzitul ucrainean de cereale. Insa vor fi luate masuri ca acestea sa nu ramana pe teritoriul tarii noastre, scrtie Agerpres . „Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati…

- CARAS-SEVERIN – Criteriul luat in considerare il reprezinta numarul profesionistilor activi la finele anului 2023! Anul 2023 s-a incheiat, in cazul judetului nostru, cu 16.650 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cu 487, respectiv 3% mai multi decat in anul precedent, dupa cum rezulta…

- SRI a fost implicat cu niște inregistrari in dosarul Cherecheș. Totul legal, din moment ce instanța a dat deja un verdict. Insa problema e de ce, cand ai de-a face cu o ieșire cu taxiul in vazul lumii, nu se cere niciodata și vreo demisie de prin servicii? Cealalta intrebare: de ce scapa aștia mereu…

- La nici o saptamana dupa ce a fost lovit de furtunile devastatoare, județul Constanța a fost blocat complet de ninsorile viscolite.Aproape 500 de persoane din peste 200 de mașini au ramas blocate in nameți pe drumurile din Dobrogea. Și in Tulcea s-a dezlanțuit urgia.Localitați intregi din Galați a fost…