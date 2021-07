Astăzi Vasile Șeicaru împlinește astăzi 70 de ani! ”Nu sunt ceea ce se cheamă o «vedetă »” Astazi Vasile Șeicaru implinește 70 de ani! Cu aceeași imagine inconfundabila, plete și mustacioara, marele artist continua sa creeze noi și noi cantece fiind dedicat genului muzical ce l-a consacrat. Pentru toți cei care se intreaba ce mai face, Vasile Șeicaru a rarit aparițiile tv nedorind sa fie asociat in emisiuni cu soliști de nunți, așa cum i-a numit. A parasit Bucureștiul pentru a se muta intr-un orașel mai mic din aproapiere. ”Daca nu apar nu inseamna ca nu sunt invitat, sunt invitat si foarte des, dar eu nu stau pe aceeasi canapea pe care a stat Guta. Nu vreau”, spunea Vale. Fostul solist… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

