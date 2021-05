Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a treia zi de Paște, marți, 4 mai, la Sala Ateneu a avut loc un eveniment emoționant in care 56 de cupluri de bacauani au fost premiați de municipalitate cu ocazia a implinirii a 50 de ani de la casatorie. Aceștia au primit din partea Primariei Municipiului Bacau prin Direcția de Asistența…

- Instituția Prefectului aduce la cunoștința masurile specifice instituite in perioada sarbatorilor: ➡️in toate localitațile se permite circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, in perioada 1 mai-2 mai 2021, in intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;…

- Daca anul trecut pe vremea aceasta pandemia ni l-a ținut departe pe cel cu titlul de director onorific și prim dirijor al Filarmonicii „Mihail Jora”, saptamana aceasta revine in forța propunand – Festival pianistic. Indragitul dirijor Ovidiu Balan revine in evenimentul ce va avea loc miercuri, 28 aprilie,…

- Situația sanitara pare ca nu umbrește foarte tare lumea muzicala. Dimpotriva. Chiar daca totul se intampla online, a 65-a stagiune muzicala desfașurata la Sala Ateneu programeaza in aceasta saptamana trei evenimente, dupa cum urmeaza: -marți, 30 martie, Recital de pian al tanarului Alexandru Manolache,…

- Cea de-a 65-a stagiune muzicala organizata de Filarmonica „Mihail Jora” și Consiliul Județean Bacau vine cu noi și placute surprize pentru melomanii bacauani. Astfel, Sala Ateneu gazduiește joi, 18 martie, de la ora 18.30, un nou Concert simfonic la care invitați vor fi dirijorul Valentin Doni (dirijor…

- Chiar de Ziua Internaționala a Femeii, pe 8 martie, Școala Populara de Arte și Meserii din Bacau, impreuna cu Filarmonica „Mihail Jora” și Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale, sub egida Consiliului Județean Bacau, a organizat la Sala Ateneu spectacolul „Vine, vine…

- Inceputul primaverii vine cu noi bucurii și pentru melomani. A 65-a stagiune muzicala organizata de Filarmonica „Mihail Jora” și Consiliul Județean Bacau invita publicul bacauan la un nou Concert Simfonic ce va avea loc joi, 4 martie, de la ora 18.30 la Sala Ateneu. Invitați: dirijorul George Hariton…

- Cea de-a 65-a stagiune muzicala, organizata de Consilul Județean Bacau și Filarmonica „Mihail Jora”, continua la Sala Ateneu cu un nou Concert simfonic. Evenimentul este programat joi, 25 februarie, de la ora 18.30, și cuprinde in program lucrarile: Franz Liszt-Rapsodia romana pentru pian și orchestra…