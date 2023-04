Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor Gopo, ajunsa la editia a XVII-a, va avea loc, marti, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, urmand sa fie celebrate realizarile cinematografice ale anului trecut.Printre cei care vor urca pe scena Teatrului National pentru a inmana premiile se…

- The film "Metronom", directed by Alexandru Belc, received the most nominations - 11 - at the Gopo Awards 2023, followed by the films "Immaculate" and "Oameni de treaba" - 10 nominations each, "Miracol" - 9 nominations, "Crai Nou" - 8 nominations and "Pentru mine tu esti Ceausescu" and "Spioni de ocazie"…

- Filmele cu cele mai multe nominalizari anul acesta la gala Gopo, care va avea loc pe 25 aprilie, sunt: „Metronom” (11), „Imaculat” (10), „Oameni de treaba” (10), „Miracol” (9), „Crai Nou” (8) si „Pentru mine tu esti Ceausescu” (5), „Spioni de ocazi” (5).37 de lungmetraje romanesti lansate in cinematografe…