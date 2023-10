Sambata, 14 octombrie 2023, in ziua pomenirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea Subpiatra, protopopiatul Campeni. Cu prilejul hramului acestei vetre monahale, acesta, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a […] The post Astazi, 14 octombrie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu a fost prezent la Manastirea Subpiatra, protopopiatul Campeni first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .